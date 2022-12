Jesi, il sindaco in visita nelle scuole primarie della città - Password Magazine

JESI – Proseguono le visite del sindaco Lorenzo Fiordelmondo nelle scuole primarie della città. Ieri è stata la volta della Martiri della Libertà, ospitata temporaneamente tra Palazzo Carotti e il Mestica nel centro storico. Il sindaco si è intrattenuto in tutte le classi, rispondendo volentieri alle numerose domande che gli alunni e le alunne avevano preparato. Una su tutte: quando saranno terminati i lavori alla sede originaria di Via Asiago. Al riguardo Fiordelmondo ha detto che, se tutto fila liscio come sta andando, le classi potranno tornare alla Martiri della Libertà entro l’anno scolastico in corso. Come di consueto, dopo l’incontro nelle classi, il sindaco si è intrattenuto a pranzo a mensa con gli alunni e le alunne, così da sperimentare ancora una volta la qualità del cibo preparato dal servizio di refezione scolastica.

Con la visita odierna, il sindaco ha completato un primo giro tra le primarie di tutti e quattro gli Istituti comprensivi della città. Da gennaio gli incontri proseguiranno nelle scuole mancanti, anche perché si è registrato ovunque un grande interesse degli scolaretti sull’attività del primo cittadino e del Comune, diventando così queste occasioni una maniera originale per contribuire a renderli partecipi della comunità di cui fanno parte.