Biblioteca La Fornace e l’Istituto “Carlo Urbani” impegnati per “Libriamoci” - Password Magazine

MOIE – La biblioteca La Fornace e l’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” di Moie hanno aderito per il sesto anno consecutivo al progetto nazionale “Libriamoci”, finalizzato a promuovere la lettura nei bambini. L’invito, per gli istituti scolastici, è quello di inserire nelle proprie attività educative e formative alcuni momenti da dedicare alla lettura ad alta voce. Il tema istituzionale, “Se leggi sei forte”, si prestava bene alla lettura di libri che ponessero al centro le parole con la loro forza di cambiare il mondo, ma anche alla lettura di biografie di personaggi “forti”. L’iniziativa anche quest’anno ha coinvolto tutte le sezioni delle scuole dell’infanzia e le classi delle scuole primarie dell’Istituto, per un totale di ben 659 alunni.

In particolare la scuola dell’infanzia di Macine ha sfruttato questa occasione per favorire la continuità con la scuola primaria. Ed ecco allora che la maestra Barbara, della scuola primaria, ha letto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, mentre le maestre della scuola dell’infanzia, Donatella, Patrizia e Simonetta, hanno letto ai bambini della scuola primaria. Molte sono state le insegnanti in pensione che, per un giorno, sono ritornate a leggere per gli alunni.

È stato il caso di Gabriella e Maria, all’infanzia di Macine, ma anche di Daniela, per la scuola dell’infanzia di Poggio San Marcello, e Laura con Mariangela per le classi prime della scuola primaria di Moie. Tra i lettori volontari la prima collaboratrice del dirigente, Marica Capitani (nella classe terza B di Moie) e il dirigente scolastico, Vincenzo Moretti che, come già lo scorso anno, si è reso disponibile a leggere sia per le scuole primarie (classi seconde di Macine) che per i bambini di cinque anni di Moie, per i quali ha letto anche la referente del progetto, l’insegnante Stefania Lucidi.

Tanti i bambini che, con le loro insegnanti, si sono recati alla biblioteca La Fornace di Moie per ascoltare le storie lette dalle volontarie dei gruppi Nati per leggere e Book Box. Tanti i bambini che invece hanno accolto genitori, nonni ed altri volontari direttamente in classe, nelle scuole primarie di Poggio San Marcello, Macine e Moie.

Diverse le modalità di lettura, diversi i volontari, diversi i libri proposti ma unico il risultato: la meraviglia negli occhi di ogni bambino che ascolta incantato l’adulto che legge per lui.