Tribunale Malato: «Poca informazione sul passaggio di Asur ad AST dal 1°gennaio» - Password Magazine

JESI – «Con un semplice e sintetico messaggino sul sito ASUR Marche si comunica ai cittadini che dal 1 gennaio 2023 l’ASUR cessa di esistere e che, da tale data, la dicitura ancora presente di “Area Vasta” va letta come “AST”. Obbiettivamente ci sembra molto riduttiva la comunicazione adottata per annunciare quella che, a detta della Regione, dovrebbe rappresentare una svolta importante nella organizzazione dei servizi sanitari delle Marche».

Lo afferma Pasquale Liguori, responsabile del Tribunale per i Diritti del Malato di Jesi: «Ci saremmo aspettati, se non una lettera a tutti i cittadini, almeno una divulgazione di questo “passaggio epocale” con volantini/ manifesti nelle sedi delle Aree Vaste, nei presidi ospedalieri, spiegando ai cittadini stessi i benefici concreti derivanti da questa riforma. Non ci risulta neppure che a pochi giorni dalla nascita delle AST sia stata data adeguata e dettagliata informazione a medici e infermieri, in particolare quei medici di famiglia che si dovranno interfacciare con i pazienti i quali chiederanno loro spiegazioni/ informazioni sulla nuova organizzazione. Nel frattempo i cittadini si sono trovate azzerate password, pin cohesion per la consultazione di referti di laboratorio , che sono visualizzabili solo con spid, con una procedura farraginosa e poco accessibile a tutti».