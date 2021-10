L'incontro con Francesca Tilio e i suoi «Paesaggi Umani» | Password Magazine

JESI – “Paesaggi Umani”: è questo il titolo dell’incontro che Francesca Tilio, fotografa e performer, condividerà direttamente con il pubblico, sabato 2 ottobre, dalle 17,30. L’appuntamento è a Palazzo Bisaccioni sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi ed è parte integrante delle iniziative collegate alle mostre Free Hugs. In questo caso, il tema comune delle esposizioni, l’abbraccio, sarà il punto di partenza per stabilire relazioni scambi di curiosità e riflessioni con l’artista Francesca Tilio coadiuvata, in una sorta di viaggio, anche interiore, dal giornalista Roberto Gigli. Il luogo di arrivo, e di scambio, culminerà nel cuore dei sotterranei della Fondazione Crj, di fronte alle opere della mostra “Girls from another planet”, qui la Tilio condividerà le proprie traiettorie esistenziali e il suo incontro con la fotografia in un libero scambio coi presenti.

Francesca Tilio, affermata fotografa jesina con committenze nazionali e internazionali, è autrice di una ricercata e originale serie di narrazioni fotografiche che indagano il sé e, al contempo, gli atti di relazione, affetto e amore tra gli umani. L’artista sa svelare il “sacro” di legami infiniti, dolci e sorprendenti. Sciolta dagli orpelli delle vesti simboliche o reali, leggiamo nelle sue foto-grafie un’umanità spettinata nel vento, nella musica degli elementi e dei sensi, nei luoghi umidi, vitali e veri della sua natura. E il tratto comune della produzione della Tilio è proprio la sua naturalezza – sinonimo di consapevolezza e grande maturità espressiva – nel proporre e ricercare, quale valore aggiunto e qualificante della sua opera, ciò che della realtà più intima dei suoi soggetti sa restituire in immagini. Immagini che continuano nella eco, fuori dalla misura fisica della stampa, nei riverberi e nelle suggestioni infinite e coinvolgenti, nell’imprevedibile del suo racconto fotografico e esistenziale che diventa anche il nostro.

Le mostre Free Hugs, organizzate in collaborazione dall’Accademia Acca, dalla Fondazione Crj, dalla Fondazione Pergolesi Spontini e dal Paff di Pordenone, proseguono tutti i giorni, fino al prossimo 10 ottobre, a Palazzo Bisaccioni.