Jesi, parcheggi rosa: boom di richiesta - Password Magazine

JESI – Sono raddoppiati nel giro di pochi giorni i permessi rilasciati dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Jesi a donne in gravidanza o a genitori con un bambino di età non superiore ai 2 anni che consentono loro di sostare nei nuovi “parcheggi rosa”.

Ad oggi sono quasi una quarantina i beneficiari che hanno colto tale opportunità avendo a disposizione 36 stalli dedicati, distribuiti in tutta la città. Viale della Vittoria e parcheggio delle Conce le aree con maggiori stalli rosa (4 ciascuno) che sono ovviamente presenti anche in prossimità di servizi pubblici rivolti a tali categorie di soggetti, come studi pediatrici, farmacie, biblioteca ragazzi e piscina.

La durata massima della sosta è fissata in 3 ore. Il permesso è ovviamente limitato ai parcheggi presenti nel territorio comunale di Jesi ed ha una durata legata da un lato alla data presunta del parto, dall’altra al compimento del secondo anno del figlio. Nel primo caso, ovviamente, i genitori potranno richiedere il permesso per i primi due anni di vita del proprio figlio.

Il permesso può essere richiesto con le modalità riportate nel sito del Comune di Jesi, alla voce “Contrassegno Permessi Rosa”.

«Una scelta di civiltà e di sensibilità – aveva avuto modo di sottolineare il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – nell’annunciare l’iniziativa che ha trovato dunque un positivo riscontro».