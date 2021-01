Tour virtuale dei Musei civici anche su Google Street View | Password Magazine

JESI – Chiusi ma non fermi. I Musei civici di Palazzo Pianetti creano nuovi modi per attrarre visitatori utilizzando il web e le nuove tecnologie. Nasce il tour virtuale dei Musei civici, disponibile sia sulla piattaforma Google Street View che attraverso i siti del Comune e TurismoJesi.it.

«I musei hanno approfittato di questo periodo di chiusura per cercare di costruire una rete che è diventata operativa da tutti i punti di vista, cercando di utilizzare in modo virtuoso la tecnologia – fa sapere l’assessore alla Cultura Luca Butini durante la conferenza di presentazione, affiancato dalla curatrice di Palazzo Pianetti Simona Cardinali -. Abbiamo ricevuto una proposta per la realizzazione di una guida, un tour virtuale dei musei civici. Un elemento che mancava».

Ad occuparsi del progetto la T-Lize Production di Roberto Telli e Raffaella Abbate: «Siamo un’agenzia che si occupa di virtualizzazione, una delle migliori ad avere utilizzato Street View con la soluzione Virtual Tour Google – hanno spiegato -. Per noi è stato un grande piacere poterci occupare di Palazzo Pianetti. Un modo per avvicinare e incuriosire attraverso la pubblicazione di fotografie panoramiche realizzate come Street View e pubblicate su Google Maps». Ma non solo: attraverso la diffusione di un link si accede a un book digitale, una sorta di catalogo da sfogliare con ambienti, stanza per stanza: «Uno strumento utile soprattutto per la didattica on line – spiegano -. Inoltre a Jesi, il 1 gennaio, con DJ Baldelli c’è stata la prima tappa del Sound & Culture Tour, un evento capace di unire musica, fotografia e arte a Palazzo Pianetti e trasmesso sulla piattaforme YouTube. Le persone stanno cliccando e apprezzando»