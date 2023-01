Jesi, potenziamento organico sanitario: due assunzioni in programma - Password Magazine

JESI – La Direzione AST Ancona (ex Area Vasta) informa che sono in corso di pubblicazione due atti relativamente all’assunzione di personale: il primo è relativo alla trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato per effetto dell’accordo Regione Marche – Università e si tratta di un Dirigente Medico Pediatra in servizio nella Pediatria di Jesi che permetterà di garantire anche la copertura dei turni nella Pediatria di Fabriano.

Il secondo atto è relativo alla assunzione, sempre a tempo indeterminato, a decorrere dalla data odierna, di un Tecnico della prevenzione per la UOC Igiene alimenti origine animale per la sede di Jesi. Tutto ciò si inquadra in un’ottica di potenziamento dell’organico della AST Ancona che sta provvedendo al sopperimento delle carenze di personale e in particolare al turn over.