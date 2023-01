Jesi, investimento al Viale della Vittoria: due persone in ospedale - Password Magazine

JESI – Sono due i sinistri stradali verificatisi questa mattina lungo viale della Vittoria. In prossimità del cantiere del cavalcavia, intorno alle 8, una mamma e una bimba sono state urtate da un’auto mentre attraversavano la strada. La donna, di 45 anni, e la figlia di 8, sono state portate al Pronto soccorso del Carlo Urbani per accertamenti da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Per fortuna niente di grave, solo tanto spavento. Un secondo incidente è avvenuto intorno alle 11, all’altezza dell’hotel Mariani: si è trattato di un tamponamento con due persone trasportate in ospedale per controlli sempre dai sanitari della Croce Verde. Sul posto, per i rilievi dei due sinistri, la Polizia locale.