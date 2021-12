Jesi, scontro lungo il Viale della Vittoria: un'auto si ribalta | Password Magazine

JESI – Un incidente stradale è avvenuto oggi, intorno alle ore 16.45 lungo il Viale della Vittoria all’incrocio con Via Piave, e ha visto scontrarsi due auto, una delle quali si è rovesciata lungo la carreggiata.

Due degli occupanti dei mezzi sono stati trasportati dai Sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi.

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Jesi hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente poiché una delle due auto era alimentata a metano. Presenti sul luogo i Carabinieri per i rilievi del caso e per il dilazionamento del traffico e il carro attrezzi per la rimozione dei veicoli. Problemi al traffico lungo il tratto interessato.

C.P.