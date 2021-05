La jesina Valeria Zingaretti tra i finalisti al DAB con la «borsa Arcobaleno» | Password Magazine

JESI – Una «borsa Arcobaleno», ispirata ai colori dei balconi italiani e al desiderio di speranza dopo il covid. Ad averla realizzata è la jesina Valeria Zingaretti, che con il suo progetto, si è piazzata tra i 30 designers finalisti del Concorso Internazionale DAB (Design-A-Bag Competition) di Hong Kong 2021. Il DAB è una competizione internazionale che vede la partecipazione da più di 10 anni di designers ed artisti da tutto il mondo nell’ambito della moda e della pelletteria. Già finalista all’IHDA Awards di New York e con un curriculum costellato di premi e riconoscimenti, Valeria Zingaretti (già nota per progetti come la borsa Litterae, le ciabatte ECOS, gli zaini Ladybag o il gioiello Merletto) a 32 anni si distingue nuovamente sullo scenario internazionale con una nuova idea, sempre in stile eco-friendly. «La borsa Arcobaleno – spiega la Zingaretti – è stata pensata come un simbolo di speranza e vitalità. Per realizzarla, mi sono ispirata agli arcobaleni disegnati dagli italiani durante la pandemia da Covid-19».

Immancabile la nota green che da sempre la contraddistingue: «Si tratta di un accessorio moda in pelle italiana, realizzato completamente a mano secondo la filosofia di sostenibilità di materiali e risorse – spiega -. La borsa nasce dal recupero dei pellami di scarto e di seconda scelta, elementi fondante nella progettazione». L’aspetto ecologico si unisce così al valore simbolico dell’arcobaleno che nella borsa è centrale: «I colori vivaci, esposti come le bandiere sui balconi cittadini, ne fanno un elemento fondamentale. Il design minimale esprime la semplicità dei colori e l’essenzialità delle forme è un richiamo allegorico alla luce naturale nel cielo».

I finalisti assoluti del concorso DAB saranno proclamati il mese prossimo. Non ci resta che incrociare le dita per questa giovane designer jesina di talento.