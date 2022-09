Jesiamo: «Stanziare nuove risorse contro il caro bollette». - Password Magazine

JESI – «Quello che si prospetta per molte famiglie della nostra città e del territorio sarà un autunno ma soprattutto un inverno pieno di difficoltà dal punto di vista economico». Così il gruppo consiliare all’opposizione Jesiamo che in sede di prossimo Consiglio comunale chiederà all’Amministrazione comunale lo stanziamento di ulteriori risorse per fronteggiare l’emergenza: «L’aumento generalizzato dei prezzi al consumo dei beni, anche di prima necessità, l’aumento dei tassi di interesse che incrementa le rate dei mutui in essere, e soprattutto il caro energia con rincari delle bollette di luce e gas di circa il 35% pongono la questione politica di dover aumentare le risorse da parte del Comune di Jesi verso l’area disagio dell’Asp Ambito 9 per la gestione di quella che si preannuncia una vera e propria emergenza sociale. Pochi giorni fa è stata pubblicata dall’Asp la graduatoria per l’assegnazione di un contributo “una tantum” per il pagamento di affitti e bollette, graduatoria che ha visto molte esclusioni per termine delle disponibilità assegnate. Proprio per sopperire a questa straordinaria situazione il gruppo Consiliare Jesiamo chiederà nel prossimo Consiglio Comunale lo stanziamento delle risorse necessarie per sopperire alle domande rimaste inevase, oltre alla riapertura del bando con relativo stanziamento di ulteriori risorse atte a fronteggiare l’emergenza socio – economica che si sta prospettando».