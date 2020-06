Ladri incappucciati fanno saltare il bancomat in piena notte

OSTRA – Hanno fatto saltare il bancomat in piena notte ma qualcosa è andato storto. Ladri in azione ad Ostra dove alle 4.05 hanno fatto saltare lo sportello Ubi Banca in Corso Mazzini con la tecnica della marmotta. Il colpo è andato però a vuoto: la cassa infatti contente il denaro è rimasta intatta nell’esplosione e i malviventi non sono riusciti a mettere le mani sul bottino. Il boato ha però svegliato alcuni residenti della zona che sono riusciti a vedere tre persone incappucciate scappare via a piedi. A lavoro per le indagini i carabinieri della Stazione di Ostra e della Compagnia di Senigallia: saranno ispezionate anche le telecamere della zona che potrebbero contenere dettagli utili per risalire ai responsabili.