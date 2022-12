Ladri “natalizi”, rubate decorazioni e addobbi del negozio Progetto Infissi - Password Magazine

JESI – «Ieri la gente a casa ha fatto l’albero, ha addobbato porte e balconi a festa… E qualcuno ha ben pensato di prendere i nostri addobbi, già pronti e illuminati». Amara sorpresa questa mattina per Alessio Micucci e Catiuscia Ceccarelli di Progetto Infissi, il negozio di infissi e serramenti lungo viale della Vittoria, le cui decorazioni natalizie sono state trafugate da ignoti durante la notte.

In particolare, sono state rubate le due ghirlande apposte all’esterno, decorate e illuminate a festa: «Non hanno toccato nulla se non le decorazioni. Se si arriva a rubare due corone che con poche decine di euro possono essere acquistate nei negozi specializzati – dicono – è sintomo che ci sono persone arrivate alla frutta, è lo specchio di una società che va presa seriamente in considerazione».