Maiolati, a breve i lavori per l’installazione di telecamere di videosorveglianza - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta del 28 luglio, il regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza che sarà realizzato nel territorio del Comune di Maiolati Spontini. Si tratta di una rete di telecamere e di impianti di tracciatura targhe collegati tra loro, e ad un server centrale, tramite fibra ottica o ponti radio, facenti parte di un sistema di videosorveglianza cittadina nell’ambito di un sistema di sicurezza urbano. Ma non solo. È in fase di studio una centrale operativa presso il Servizio di Polizia Locale di Maiolati Spontini, collegabile ai sistemi di videosorveglianza dei Comuni vicini, al fine di massimizzare le possibilità di ricerca da parte del personale dei diversi Comandi, razionalizzando al massimo le risorse disponibili.

Il sindaco Tiziano Consoli sottolinea come il provvedimento rappresenti «un importante tassello dell’attività dell’Amministrazione comunale, volto al controllo dei fenomeni di danneggiamento nei confronti del patrimonio comunale, alla prevenzione dei fenomeni criminosi e a sviluppare un moderno ed efficiente controllo sulla regolarità della circolazione viaria».

Il “Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune di Maiolati Spontini” è costituito da 14 articoli. Nel primo, si definiscono le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali. Verrà installato, infatti, un sistema di vigilanza in remoto mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini, eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento direttamente gestito dal Servizio di Polizia Locale. Nel regolamento di garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolgerà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Si garantiscono, inoltre, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione a decidere di realizzare un sistema di videosorveglianza sono illustrate nel regolamento. Si chiarisce come “gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Maiolati Spontini e dai Comuni convenzionati per il servizio di Polizia Locale, attengono in via principale alla tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica, alla tutela del patrimonio comunale, della protezione civile, della sicurezza stradale, ambientale e all’ausilio anche di ulteriori attività di polizia amministrativa”. I luoghi videosorvegliati saranno indicati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa.

Sul sito istituzionale del comune di Maiolati Spontini e presso gli uffici individuati è disponibile, inoltre, l’informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza e la modalità di raccolta e conservazione dei dati. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini della tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica; tutela del patrimonio comunale; tutela della protezione civile e della salute pubblica; tutela della sicurezza stradale; tutela ambientale e polizia amministrativa; prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni.

Le telecamere saranno installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, situati nel territorio di competenza.

I lavori per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza inizieranno già in questo mese di agosto. Il costo totale dell’intervento ammonta a 74 mila euro.