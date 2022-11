Maiolati, sabato e domenica torna San Martì: entusiasmo in paese. - Password Magazine

MAIOLATI – Ritorna San Martì a Maiolati. Il tradizionale appuntamento che illumina le vie del borgo spontiniano, non si era arrestato neanche lo scorso anno, ma in questo momento senza vincoli legati alla situazione sanitaria le persone possono tornare a pieno regime a festeggiare e divertirsi.

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 novembre, buona musica e cibo di qualità torneranno a fare da sfondo ad un’ambiente sempre suggestivo, ricco di storia e di sentimento.

San Martì è un momento molto importante per la comunità maiolatese che in occasione della festa, si ritrova unita nell’allestimento e nell’organizzazione, tutti accomunati da un senso di appartenenza che è elemento centrale e, per certi versi imprescindibile, per la sopravvivenza dei nostri piccoli centri.

Dolci, castagne e vin brulè allieteranno le fresche serate autunnali maiolatesi anche se i pezzi forti della cucina saranno indubbiamente la polenta e le cresce di polenta condite in abbondanza con formaggi e salumi.

Saranno, inoltre, presenti molte bancarelle di prodotti tipi locali, enogastronomici e non.

L’organizzazione della sentita festa è stata curata da varie realtà associative del territorio, tra cui la Società Filarmonica Gaspare Spontini, il Maiolati United Calcio, il Circolo cittadino e il neonato coro femminile Celeste Erard, il quale ha componenti non solo maiolatesi ma provenienti da tutta la media vallesina.

«Non poche difficoltà sono state riscontrate – fanno sapere gli organizzatori – a causa dell’avvenuto commissariamento comunale ma la forza di volontà e la determinazione di un paese piccolo ma sempre molto attivo hanno fatto la differenza, portando a realizzazione un evento diventato ormai tradizione sentita e apprezzata da tutti».