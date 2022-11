Un ufficio di progettazione europea, sindaco e assessore fanno tappa a Modena - Password Magazine

JESI – Trasferta a Modena per il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora Emanuela Marguccio che hanno preso contatto con una delle realtà più evolute in Italia su fondi europei, europrogettazione e project management. Il Comune emiliano è infatti un punto di riferimento tra gli enti locali per aver avviato, con grande anticipo su tutti, un ufficio dedicato attraverso il quale intercettare e utilizzare al meglio le opportunità finanziarie dell’Ue. Dopo aver salutato il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ed averlo ringraziato per l’occasione di conoscere da vicino l’esperienza del suo Comune, Fiordelmondo e Marguccio hanno avuto modo di confrontarsi con chi ha la responsabilità dell’ufficio Fondi Europei a Modena. È solo l’inizio di un percorso che permetterà di organizzare anche a Jesi un ufficio di progettazione europea e, contestualmente, immaginarlo aperto ad un’area territoriale più ampia che coinvolga altri Comuni vicini.

«C’è una prospettiva legata ai finanziamenti Ue rispetto alla quale Jesi vuole recitare un ruolo da protagonista – ha sottolineato il sindaco – non disgiunta dal tema​ di costituire dentro il Comune un ufficio dedicato che sappia stimolare e consolidare la cittadinanza europea a cui la nostra città deve ambire. Con Modena abbiamo allacciato una relazione che avrà altre occasioni di incontro, per capire come meglio organizzare l’ufficio, come farlo funzionare, come formarne la crescita del personale e costruire idee progettuali nell’obiettivo, già fissato nel nostro programma di mandato, di individuare e sperimentare anche in questo ambito soluzioni innovative a beneficio della collettività».