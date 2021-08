Manifestazione pro Green Pass ad Ancona. Da Italexit, raccolta firme per fermarlo | Password Magazine

ANCONA – Continuano i dibattiti a favore e contro il Green Pass anche nella regione Marche: le manifestazioni avranno luogo ad Ancona oggi (martedì 3 agosto) e venerdì 6 agosto.

Oggi, martedì 3 agosto, in Piazza Cavour alle ore 18.00 ci sarà manifestazione pacifica a favore della misura del Governo Draghi Green Pass, non patrocinata da partiti politici e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza. Il movimento pro Green Pass, organizzato da un gruppi di ragazzi, sostiene che il vaccino o il tampone che attesti la negatività al SARSCOV2 «siano strumenti fondamentali per tutelare gli altri, soprattutto le fasce più deboli della popolazione, non essendo la pandemia ancora terminata, e per scongiurare altre chiusure future; il movimento afferma inoltre che la misura che il governo intende attuare è lo strumento migliore al fine di garantire il rispetto delle norme costituzionali, infatti l’art.32 della Costituzione conferma la tutela della salute sia come individuo che come collettività».

Venerdì 6 agosto in Piazza Roma, dalle 18 alle 23, si svolgerà di contro la raccolta firme per fermare il Green Pass, organizzata da Italexit per l’Italia, partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone. I cittadini sono invitati da Italexit ad apporre la loro firma per esprimere la contrarietà «a qualsiasi obbligo del Green Pass, a qualsiasi subordinazione dei diritti e di esercizio di libertà e per esprimere sostegno ad ogni azione volta a contrastare tale opposizione».

A cura di Chiara Petrucci