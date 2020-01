Malore mentre è in bici, muore imprenditore

STAFFOLO – Un ciclista di 61 anni è morto questa mattina, per arresto cardiaco, mentre pedalava nelle campagne di Staffolo. Si tratta dell’imprenditore jesino Sandro Paradisi. L’uomo è stato colto da malore in via Santa Caterina, all’altezza di un’azienda vinicola, quando all’improvviso ha perso i sensi ed è caduto in mezzo ai suoi compagni. Una piacevole mattinata di sport si è trasformata in pochi attimi in tragedia. Invano, i compagni hanno tentato di rianimarlo poi sono arrivati i soccorsi del 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Inutile ogni tentativo di recuperare il battito, l’uomo si era già spento. Sul posto anche i carabinieri.