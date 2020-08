Moie, incidente tra motocicli: tre minori in ospedale | Password Magazine

MOIE – Tre minori sono rimasti coinvolti in uno scontro tra motorini ieri sera a Moie. L’incidente è avvenuto in via Urbino, strada parallela a via Risorgimento che collega via Venezia a via Ancona.

Nell’urto, i tre minori hanno riportato diverse lesioni tanto da rendere necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Verde di Jesi: la prima ha trasportato due pazienti, uno per sospetta frattura al femore e l’altro della spalla; la seconda ha invece prestato soccorso al terzo minore per un trauma ad un arto.

I tre giovani sono stati trasportati al Pronto soccorso di Jesi in codice giallo.

Sul posto i carabinieri per i rilievi.