Monsano, tragico incidente nella notte: muore centauro - Password Magazine

MONSANO – Tragico scontro la scorsa notte a Monsano, il bilancio è di un morto. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, in via Marche, nei pressi dell‘ex Mercatone Uno, tra un’automobile e una moto per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il centauro, di 53 anni, di Monte San Vito. L’uomo, centrato dall’auto, è praticamente morto sul colpo. Lievemente ferito il 25enne alla guida della Bmw.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi, in particolare la Croce Gialla di Chiaravalle e l’automedica del 118 di Jesi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire le cause dell’impatto ma comunque si è trattato di uno scontro frontale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e l’accertamento delle responsabilità del sinistro, l’auto e lo scooter sono stati sequestrati. La strada è rimasta chiusa al traffico nel tratto interessato.