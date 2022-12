Monte Roberto, premiati i vincitori del concorso artistico per le celebrazioni del 4 Novembre - Password Magazine

MONTE ROBERTO – Questa mattina, presso la Sala consiliare del Comune di Monte Roberto, si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso artistico rivolto alle classi quarte e quinte delle primarie per la celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Alla vincitrice Swami Rossolini (Classe VB) è stata consegnata una borsa di studio. Sono stati poi assegnati riconoscimenti anche a tre alunni classificatisi al secondo posto ex aequo.



A giudicare gli elaborati, una commissione composta da Romano Ceci, rappresentante delle Associazioni Combattistiche e Reduci, i fratelli Francesca e Alessandro Basone, entrambi Guardiamarina, Luca Amici, allievo Ufficiale dell’Accademia Militare ed Edoardo Ceccarelli, presidente della commissione.

«Evidente come gli sviluppi della situazione nel conflitto Russo-Ucraino abbiano influenzato gli elaborati dei nostri bambini, segnando le loro emozioni e influenzandone le idee – sono le parole del sindaco Stefano Martelli durante la cerimonia -. Crediamo che la sinergia tra Scuola e Comune possa essere la cifra distintiva della nostra amministrazione, in virtù di un rinnovato sentimento di comunità che trae origine dai più piccoli e si sviluppa, attraverso le famiglie, in un crescendo di costante ricerca e trasmissione dei valori del rispetto, dell’aiuto reciproco, della partecipazione e del ricordo». Alla cerimonia giunta alla sua quarta edizione, hanno preso parte anche dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Dott. Massimo Iavarone e Stefania Bocci, che hanno molto apprezzato l’iniziativa tanto da pubblicare gli elaborati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale.

L’elaborato vincitore rappresenta in maniera accurata e raffinata una immagine che richiama alla PACE e che può essere riassunta, così come tutta l’iniziativa, nella frase del nostro Presidente della Repubblica:” SE VUOI LA PACE, PREPARALA”