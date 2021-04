Nasce il Canale YouTube «Custodi della Salute» | Password Magazine

Nasce oggi, mercoledì 14 aprile, il Canale YouTube Custodi della Salute (qui) che mira a dare un Nuovo significato all’espressione ‘Salute&Benessere’, ad opera di due professioniste che da tempo operano sul nostro territorio e da sempre attente alle novità sia nei loro ambiti professionali che nella comunicazione e nella sperimentazione di nuove strategie finalizzate alla buona informazione, educazione e comunicazione di Salute e BenEssere della Persona.

Letizia Saturni – biologa nutrizionista health coach opera sia in regime ospedaliero ma anche in regime di libera professione oltre che essere ormai da tempo una nostra nota penna sia on-line che off-line.

Laura Olivi – fisioterapista opera anche lei in regime di libera professione sia ambulatoriale che domiciliare.

Entrambe si sono conosciute poco prima dell’inizio della pandemia presso i nuovi ambulatori di Angeli di Rosora e fin da subito è scattata l’intesa tanto che hanno concretizzato con successo un percorso rivolto alla donne in menopausa. Il progetto sarebbe dovuto continuare ma l’arrivo del Coronavirus e il sigillo delle relazioni in presenza, hanno bloccato l’operatività delle dottoresse ma … solo per un tempo necessario a riorganizzare le idee!

Infatti eccole ora – grazie all’operatività/creatività di Lucia Olivi blogger creativa – aprire un canale YouTube per suggellare l’avvio del Progetto Diamogli Peso.

Un progetto – puntualizza la dottoressa L Saturni – ispirato dalla Giornata Mondiale dell’obesità celebrata il 4 marzo scorso e che vuole contribuire a dare la giusta rilevanza ad aspetti e criticità ancora sottovalutati del peso corporeo. Al contempo vuole proporre strategie e buone pratiche quotidiane da allenare così che possano diventare abitudini di Salute.

Da oggi ci racconteremo e Ti offriremo informazioni, consigli, strategie e buone pratiche con Semplicità e Scientificità. Ti invitiamo dunque a seguirci in questo percorso – conclude la dottoressa Olivi.

Il Progetto Diamogli Peso prevede 2 video al mese sul canale YuoTube Custodi della Salute. Il primo video uscirà a maggio e tratterà lo stigma del peso corporeo: come valutarlo e cosa fare.