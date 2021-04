Auto si schianta contro un albero, un ferito in eliambulanza a Torrette | Password Magazine

CUPRAMONTANA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.50 circa in via Torre a Cupramontana per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento, il conducente dell’autovettura ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero.

La squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre gli occupanti dell’auto, i quali successivamente sono stati portati uno in eliambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona, mentre l’altro presso l’ospedale di Jesi. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona per i rilievi.