«Natale con San Floriano» parte bene online. Nel weekend nuovi appuntamenti | Password Magazine

JESI – Appena conclusa la prima settimana di Natale con San Floriano dove diversi contenuti, pubblicati su facebook, instagram e tiktok hanno già ottenuto diverse migliaia di visualizzazioni, ci si appresta a vivere un ricco fine settimana con appuntamenti non solo online.

Questo weekend infatti andranno in scena, presso il Museo Federico II, le competizioni tra comuni di questo Natale. Saranno i castelli San Marcello, Monte Roberto Jesi e Montecarotto a sfidarsi in un originale “Cluedo Vivente” tra le stanze del museo e successivamente in un quiz di cultura generale.

Sabato e domenica, dalle 10 alle 17, troveremo anche la casetta di legno presso la Fattoria dei Sogni in via Barchetta a Jesi, in collaborazione con il Dream Day, dove oltre a Babbo Natale in attesa delle letterine dei bambini, ci sarà l’iniziativa benefica “Scatoloni di Natale” realizzata da Selena Abatelli.

Tornando al mondo digitale, mentre sale l’attesa per il discorso del Premier Conte alla città di Jesi il giorno di Natale, troveremo sabato sera un contributo musicale ad opera dei Confini di Tela (dalle 22:10) insieme a And The Bear e Nicola Termentini. Domenica sarà invece il momento dedicato alla parte più religiosa della rassegna, grazie alla disponibilità di Don Claudio Procicchiani. Terminato da poco su facebook il format serale, ad opera del Museo Federico II, sui piatti realizzati ispirandosi ai ricettari di Federico II, è appena partito quello sulle tradizioni natalizie e le loro origini, questa volta su instagram, mentre continua (fino al 25 dicembre) il momento dedicato a fiabe e storie per bambini realizzato dagli sbandieratori come le guide per i tanti laboratori creativi da realizzare a casa. In svolgimento i due concorsi di Natale che hanno visto migliaia di persone visualizzare e votare i migliori alberi e presepi della Vallesina nella competizione organizzata online dal CTG Vallesina.

Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Il successo dell’iniziativa sta portando in corsa a nuove collaborazioni che potrebbero portare ad appuntamenti imprevisti, diversi dagli attuali, anche oltre il già ricco calendario presentato.