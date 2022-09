Ritrovato Mattia, il tenero saluto del papà: «Torneremo a girare in vespa e a tirar baci» - Password Magazine

BARBARA – Non c’è più Mattia. Il piccolo angelo, 8 anni, è volato in cielo, dodicesima vittima dell’alluvione del 15 settembre.

Il corpicino è stato ritrovato ieri intorno alle 16, a Trecastelli, in un campo agricolo a circa 13 km di distanza da Farneto, la località di Castelleone di Susa dove la piena del Nevola aveva travolto l’auto dove viaggiava insieme alla mamma.

I due erano stati costretti a lasciare il veicolo, per sfuggire a quell’onda di fango. Lei si era aggrappata ad una pianta e aveva cercato di tenere stretto a sé il piccolino. Poi però la violenza dell’acqua aveva prevalso, separandoli. La madre era stata trovata infreddolita e ferita a un paio di km di distanza e successivamente ricoverata in ospedale.

«Quell’onda marrone – aveva raccontato a Repubblica la mamma Silvia – ci ha travolti. Siamo scesi dall’auto, lo tenevo a me. Poi mi è scivolato dalle braccia. L’ho visto aggrappato ad un tronco e poi è stato trascinato via».

Per Mattia sono iniziate subito le ricerche, finché dopo 8 giorni un residente ha avvisato i carabinieri del ritrovamento di corpicino, in località Passo di Ripe, nel territorio di Trecastelli.

Nella zona sono confluiti anche vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia locale, protezione civile e 118. La salma è stata prelevata da un furgone delle onoranze funebri, nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia sul corpo.

«Torneremo a girare in vespa e a tirar baci, Mattia saluta tutti, Vi vogliamo bene». Sono le parole struggenti del papà Tiziano Luconi, affidate a Facebook, accompagnate da una foto che li ritrae insieme, in un momento felice. Tanti i messaggi di cordoglio, in lutto l’intera comunità di Barbara: «Di fronte ad accadimenti così drammatici e tragici non ci sono parole per descrivere tutto il dolore che la nostra Comunità sente nel proprio cuore – si legge sulla pagina del Comune -. Erina è già a “casa in cielo” , oggi Mattia è tornato da Mamma e Babbo come “Angioletto” e Noemi è già nella “casa in cielo” dove sta aspettando Mamma Brunella. Una citazione dice che si continuerà a vivere fino a che ci sarà qualcuno che ci ricorderà, e voi sarete sempre vivi, perché sarete per sempre nei nostri cuori».