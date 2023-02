‘Perdere la testa’, la rassegna tra amore e follia del Teatro comunale di Montecarotto - Password Magazine

MONTECAROTTO – Presentata “Perdere la testa”, la nuova rassegna tra amore e follia del Teatro Comunale di Montecarotto, con quattro titoli dal 17 febbraio al 13 maggio. La nuova rassegna è promossa dal Comune di Montecarotto con la direzione artistica ed organizzativa del Teatro Giovani Teatro Pirata a cui il Comune ha appena affidato la gestione del Teatro Comunale, in collaborazione con AMAT Associazione Marchigiana attività Teatrali e con la Rassegna “Malati di Niente”, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Marche, e di CMS Consorzio Marche Spettacolo.

«Questa rassegna nata dalla collaborazione con AMAT, con cui Montecarotto ha un rapporto storico, e Teatro Giovani Teatro Pirata – afferma Marta Giovannetti, Assessore alla Cultura del Comune di Montecarotto– e non potevamo trovare partner migliori, è stato un accogliersi a vicenda. Non avremmo potuto sperare in una sinergia più bella. Questa rassegna vuole essere una sintesi di un approccio alla bellezza e a quello che il territorio può esprimere e accogliere. Non potevamo arrivare ad un risultato migliore e di valore che potesse portare ad un teatro sociale, renderlo più visibile e presente sul territorio. Da parte dell’amministrazione c’è tanta attesa, ringraziamo tutti quanti, e speriamo sia l’inizio di un percorso». Importanti collaborazioni hanno permesso la creazione di questa nuova rassegna che vede il ritorno della prosa al Teatro Comunale di Montecarotto, con artisti nazionali e del territorio. Stefano Schiavoni del Direttivo AMAT spiega: «Questo luogo è un luogo particolare, è testimonianza di un grande investimento che le Marche hanno fatto sui teatri. Mi complimento per questo coraggio per il fatto di aver affrontato questioni riguardanti l’arte contemporanea, Ligabue, Luigi Tenco, il teatro che affronta non solo la contemporaneità ma la cultura della contemporaneità. È bello che si verifichi la continuità programmata negli anni 70, complimenti a tutti voi». Con AMAT Associazione Marchigiana attività Teatrali il Comune di Montecarotto vanta un lungo rapporto di collaborazione, infatti, come fa sapere Raimondo Arcolai di AMAT, quello di Montecarotto è stato uno dei primi teatri nelle Marche ad aderire all’associazione: «Le Marche ha un patrimonio storico di straordinario valore, circa 80 teatri funzionanti, c’è un patrimonio strutturale di straordinaria importanza e bellezza, essere qui dentro è essere dentro la storia della città. È un piacere essere qui, lavorare con i ragazzi del Teatro Pirata perché svolgono in lavoro importante sul territorio, e c’è un’amministrazione comunale che si impegna, e non è scontato». Un altro sostegno importante è quello di Cooss Marche, che con la sua Rassegna Malati di Niente lavora da tempo a stretto contatto con il Teatro Giovani Teatro Pirata. Marzia Pennisi di Cooss Marche spiega: «Come rassegna Malati di niente collaboriamo con teatro pirata da tantissimo, siamo molto felici di esserci in questa rassegna e il tema è molto importante per noi, amore e follia. Lo spettacolo del 13 maggio In faccia al mare, data simbolica, 45 anni dalla legge Basaglia, spettacolo di cui abbiamo fatto anteprima con le scuole è importante, perchè i nostri pazienti sono gli attori insieme a noi nostri volontari. Sul palco anche i pazienti con disturbo psichico diventano attori. Entrare in questo cartellone importante con uno spettacolo fatto da noi e teatro pirata è importante per combattere il pregiudizio e lo stigma che c’è da sempre».

«Questa programmazione nasce da un rapporto di frequentazione e di residenza nel teatro – afferma Simone Guerro, Direttore Artistico Teatro Giovani Teatro Pirata – è quello che nella nostra regione da più spazi, riusciamo a far nascere collaborazioni importanti. La rassegna teatrale tra amore e follia vuole mettere insieme un modo di fare teatro che guarda il sociale e la comunità sempre, è un pensiero che si sviluppa attraverso spettacoli e attraverso un modo di intendere il teatro. Aprirà la nostra rassegna uno spettacolo di lungo corso, premiato in molti modi, e rappresenta tutta quanta la stagione. Perdere la testa è venuto in mente da una riflessione in cui si diceva che l’unico motivo per cui una persona non ha più problemi da risolvere e perde la testa, esplode la logica, e non c’è più modo di recuperarla è l’amore, il desiderio, da qui è venuto in mente il titolo». La rassegna è inaugurata venerdì 17 febbraio ore 21 da “Un Bès”, pluripremiato spettacolo dedicato al pittore Antonio Ligabue di e con Mario Perrotta, che indaga l’uomo, colui che era considerato lo “scemo del paese”, scoperta grande artista solo postumo, che ha sempre atteso quel bacio mai arrivato e che ha vissuto un’esistenza sempre ai margini. Si prosegue poi giovedì 16 marzo ore 21 con “Ciao amore ciao”. Un’inchiesta su Luigi Tenco, una produzione Asini Bardasci con Filippo Paolasini e Lucia Bianchi, che come spiega Simone Guerro è uno spettacolo su Luigi Tenco artista inquieto, e sulla sua scomparsa, evento della nostra Italia su cui c’è ancora margine di ombra e luce, una personalità profondissima che rappresenta ancora il perdere la testa. Sabato 22 aprile ore 21 sarà la volta del filosofo e performer Cesare Catà, che partendo dall’epica degli Argonauti e dalla storia di Giasone e Medea crea una riflessione sulle dinamiche di coppia attuali in “Se Giasone fosse rimasto single”, una lezione-spettacolo in cui vengono mescolati i linguaggi della filosofia e della stand-up comedy. La rassegna si conclude sabato 13 maggio ore 21 con “In faccia al mare” di Lucia Palozzi e Arianna Baldini, performance finale del laboratorio di Teatro Integrazione della Rete Sollievo di Jesi ASP Ambito 9 e Teatro Giovani Teatro Pirata in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale ASUR Area Vasta 2 di Jesi, che vede come attori gli stessi pazienti e volontari; spiega Simone Guerro: «Abbiamo capito e siamo certi che nel momento in cui si va sul palco siamo attori, per questo tipo di teatro serve un pubblico di teatro , non di amici o partenti. Nel nostro progetto non poteva esserci una chiusura migliore. Il riconoscimento tra esseri umani, solo attraverso quello ci rendiamo conto di essere tutti uguali, di avere tutti gli stessi problemi e gli stessi sogni. Uno sguardo al libro di Baricco Oceano Mare».

I biglietti della rassegna sono in vendita dal 24 gennaio presso: Teatro Giovani Teatro Pirata – Tel. 0731.56590 – 334.1684688; AMAT/ Biglietterie del circuito – www.amatmarche.net; Prevendita on-line www.vivaticket.it Call Center 071.2072439; Biglietteria Teatro Comunale di Montecarotto Tel. 334.1684688. Platea e palchi € 18.00 | ridotto* € 15.00, spettacolo € 13 maggio In faccia al mare € 3.00. Sarà possibile acquistare il carnet per tutti e quattro gli spettacoli a € 42.

A cura di Chiara Petrucci