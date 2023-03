Ponte San Carlo, avviata bonifica da ordigni bellici - Password Magazine

JESI – Hanno preso il via lunedì scorso e si protrarranno per l’intera settimana i lavori di bonifica da eventuali ordigni bellici presenti nell’area interessata alla demolizione e ricostruzione del ponte San Carlo.

L’intervento abbraccia un’ampia area attorno all’infrastruttura ed è propedeutico ai prossimi lavori di scavo per interrare i sottoservizi attualmente posti sotto le volte del ponte. Gli stessi, come noto, saranno poi posti a terra per tutto il tempo necessario alla ricostruzione del ponte, sotto al quale saranno successivamente riagganciati.

I lavori ai sottoservizi, come ricordato dall’assessore ai lavori pubblici Valeria Melappioni nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, partiranno non appena perverrà dalla Regione Marche l’autorizzazione al progetto di cantierizzazione che la ditta incaricata sta completando.