Scontro all’incrocio, tre persone in ospedale - Password Magazine

FILOTTRANO – Incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Filottrano con due mezzi coinvolti e tre feriti trasportati in ospedale. È accaduto in Via Fiumicello, la strada che da Filottrano conduce a Macerata. Per cause in corso di accertamento, giunte a un incrocio, due veicoli si sono scontrati: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Polizia locale e sanitari del 118 con automedica di Jesi, un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e il servizio Infermieristica di Filottrano. Tre le persone rimaste coinvolte nello scontro e trasportate all’ospedale Carlo Urbani di Jesi con codici di media gravità, due a bordo del mezzo di Infermieristica e una dall’ambulanza della Croce Verde di Jesi.