Notte Azzurra: tre appuntamenti, con Malagò e i campioni della scherma - Password Magazine

JESI – Location che funziona non si cambia. Si rinnova dunque l’appuntamento con la Notte Azzurra dello Sport, anche quest’anno ai giardini pubblici (come nel 2022, di cui abbiamo parlato qui). Tre gli eventi dell’edizione 2023: apertura lunedì 4 settembre con “Aspettando la notte azzurra” a cura del Panathlon, in collaborazione con consulta dello sport e Comune di Jesi, giovedì 7 seguirà la visita del presidente Coni Malagò al cantiere del Palascherma in via delle Nazioni, fino alla serata clou di sabato 9, vera festa dello sport in cui tutto lo staff tecnico del Club Scherma Jesi accoglierà i campioni olimpici Alice Volpi e Tommaso Marini.

“Un evento ancora più ricco delle precedenti edizioni che sta diventando un brand”, l’ha definito l’assessore allo sport Samuele Animali, sottolineando il coinvolgimento di circa 80 società sportive, frutto di collaborazione tra Comune, Regione e Coni.

Ospite d’eccezione Giovanni Malagò, che visiterà il cantiere della Casa della Scherma, da ultimare, secondo le stime, entro il 2024. “Un passaggio importante, parte di un ampio progetto di impiantistica”, come l’ha definito Marco Porcarelli, nel doppio ruolo di presidente della consulta dello sport e vicepresidente regionale del Coni. “Ringraziamo il Comune per quest’evento di posa della prima pietra” ha detto il presidente del club scherma Maurizio Dellabella. “Costituisce per noi un bellissimo riconoscimento, ma anche un impegno a portare avanti il patrimonio culturale jesino della scherma”.

Al valore sociale, culturale e turistico dello sport sarà dedicata la serata preliminare del 4, dove, alla presenza di 20 amministrazioni di comuni limitrofi, verranno raccolte testimonianze di medici e professionisti, con particolare attenzione allo sport giovanile. “Panathlon è un’associazione che promuove l’etica sportiva al di là dell’atto fisico” – dice Carla Saveri, che condurrà l’evento – “ed è soprattutto ai giovani che rivolgiamo questo messaggio”. Un ruolo sociale confermato anche dalle 26 società sportive locali che avviano gratuitamente allo sport ragazzi provenienti da famiglie indigenti. “Un atteggiamento meritorio che, in occasione della notte dello sport, verrà loro riconosciuto premiandole”, ha ricordato Franco Pesaresi dell’Asp.

A curare la presenza sui media dell’evento il giornalista Giancarlo Esposto, ideatore di un red carpet dedicato alle interviste: “Giorgia Clementi converserà con gli ospiti, in diretta sulle radio Incredibile e TLT”. A concludere la serata l’animazione delle scuole di ballo della città e una narrazione, accompagnata da chitarra, di Maximiliano Cimatti.

A cura di Angela Anconetani Lioveri