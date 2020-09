Regionali, il candidato Mercorelli (MS5): «Soddisfazione per il referendum» | Password Magazine

REGIONE – Regionali, una seconda proiezione conferma al 47,30% il candidato del centrodestra Acquaroli, in vantaggio rispetto all’avversario del centrosinistra Maurizio Mangialardi 37,60%, seguito poi dal pentestellato Gian Mario Mercorelli al 9,3%.

Mentre continua il testa a testa tra i primi due candidati, soddisfazione dal candidato del M5S Marche Mercorelli per il risultato del referendum che vede avanzare il SI per il taglio del numero dei parlamentari: «Un risultato – dichiara – che conferma il M5S come forza politica capace di interpretare le volontà degli italiani»

Su eventuali ripensamenti circa all’alleanza mancata con il centrosinistra ha poi commentato: «L’unione è saltata ma non per nostra volontà, sia chiaro».