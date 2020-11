Ritardi cantiere ex carceri, se ne parla in Consiglio comunale | Password Magazine

JESI -Il cantiere delle ex carceri al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere comunale Samuele Animali di Jesi in Comune. «Più volte ne è stato annunciato il completamento, da ultimo per fine 2019 e invece recentemente è stato addirittura rifinanziato – fa sapere il consigliere -. Si tratta di una parte della città rimasta penalizzata per molti anni da un cantiere pubblico (fermo per la più parte del tempo) che, come altri in città, è frutto di un diversi ripensamenti e caratterizzato da ritardi annosi. Nella vicenda è coinvolto anche il vicino ascensore pubblico, del quale era stata annunciata addirittura l’inaugurazione e di cui non si comprende bene la sorte»

Nel documento che sarà oggetto di confronto in sede di Consiglio comunale riepiloga i fatti avvenuti, chiedendone conferma e cercando dalla Giunta risposte sui provvedimenti recentemente adottati.