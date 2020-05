Casa Riposo di Jesi, tutti negativi i tamponi effettuati

JESI – Casa di Riposo, tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati tra gli ospiti. Lo fa sapere l’assessore Maria Luisa Quaglieri in Consiglio comunale durante lo spazio riservato alle comunicazioni del sindaco: «È una gran bella notizia quella che ci è stata appena comunicata – fa sapere – . Questo dimostra che tutti sono stati tutelati nel migliore dei modi: nessun operatore, nessun assistente sociale, nessun addetto all’area amministrativa risulta contagiato da Covid-19. Sono infatti risultati tutti negativi i circa 250 tamponi effettuati nei giorni scorsi. Desidero ringraziare il direttore Franco Pesaresi e tutto il personale dell’Azienda Servizi alla Persona, il braccio operativo del Comune che si occupa del sostegno agli anziani, alle persone con disabilità, ai soggetti in marginalità economia e sociale, per aver adottato tutte le misure idonee ad impedire che il virus facesse breccia nella struttura di Via Gramsci».

«Un grande risultato – ha aggiunto il sindaco Massimo Bacci – tenuto conto che proprio nelle residenze per anziani – come purtroppo la cronaca ci ha ampiamente documentato – si sono registrati i focolai che hanno provocato maggiori vittime nel nostro Paese. E la Casa di Riposo di Jesi è tra le più grandi della nostra regione. Un ringraziamento va certamente esteso a tutti gli appartenenti alle cooperative che quotidianamente sono a contatto con gli anziani: gli operatori socio sanitari, gli infermieri, gli addetti ai servizi della lavanderia, delle pulizie, della manutenzione e della cucina. Con grande professionalità, attenzione e dedizione hanno gestito questi momenti ancora più critici, dimostrando un supplemento di responsabilità encomiabile. A tutti loro vanno i sensi della mia riconoscenza».