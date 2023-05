Salone del Libro di Torino: intervista all’autrice jesina Edith Frattesi - Password Magazine

Si è chiuso lo scorso lunedì il Salone Internazionale del Libro di Torino 2023, che ogni anno riunisce autori, case editrici e lettori da tutt’Italia. Abbiamo intervistato Edith Maria Frattesi, scrittrice jesina ospite al Salone con il suo ultimo libro Serena è la notte (Another Coffee Stories, 2023), in gara anche al Premio Campiello.

– Di cosa racconta Serena è la notte presentato al Salone?

È un libro nato dalla scena finale sul fine vita. Ho dovuto fare in modo che la gente capisse perché una persona sceglie una “soluzione” e ho costruito la storia nell’arco temporale di circa un anno e mezzo. Tre ragazzi di 15-16 anni, Daniele, Giovanni e Claudia, vivono la loro adolescenza e i rapporti con le loro famiglie. Ho voluto scrivere il parallelismo tra il bagaglio emotivo-relazionale e quello che gli altri vedono di te. Per questo la stessa storia è raccontata da tre punti di vista diversi.

– Come nascono le storie dei tuoi libri? E come avviene il tuo processo creativo?

Mi piace scrivere storie. L’ispirazione può nascere da una frase, un’immagine o un incontro. Poi mi metto al computer e le storie vengono da sé, si delineano da sole senza programmare troppo. Eppure non scrivo tutti i giorni, solo quando sono ispirata.

– Cosa rappresenta per te la scrittura? Quando hai iniziato a scrivere?

La scrittura mi ha salvato. Il mio primo romanzo (rimasto per due anni nel cassetto) è nato così, da un brutto periodo a un punto di svolta. Riflettendo su quello che volevo davvero fare nella vita, mi sono detta “devo scrivere”. Di fatto ho sempre scritto, fin da piccola, ma quel mio momento di crisi, nel 2015, è stato il la per i sei romanzi che ho scritto dopo.

– Quali sono le letture che più ti hanno formata e influenzata nella scrittura?

Non ho avuto un vero e proprio modello, ma sono cresciuta con le storie e con la volontà di comunicare attraverso l’arte, la scrittura e il canto. Di base sono una classicista: il mio libro preferito è Cime tempestose. Altre letture importanti sono state anche Morte a Venezia, Il giovane Holden, Il ritratto di Dorian Gray, La signora delle camelie, di recente Delitto e castigo, o Piccole donne, letto per la prima volta a 12 anni. Sono tutti presenti nella mia memoria più o meno inconscia e ripercorrere questi libri è come tornare a trovare dei buoni amici.

– Hai studiato Psicologia Clinica. Quanto ha influito sulla tua scrittura?

Sono sempre stata affascinata dalla mente umana e dallo studio dei rapporti causa-effetto del comportamento. Nei miei libri di fatto ci sono molta psicologia e scavo psicologico del personaggio. Inoltre anche sui social faccio molta sensibilizzazione al tema della salute mentale.

– Cosa non dimenticherai del Salone del Libro?

Era la mia prima volta al Salone. È stata anche la prima volta in cui, durante la presentazione, mi sono trovata senza parole dall’emozione, come una sorta di vuoto mentale. La sala era piena, quasi non ci credevo. Ma il momento più impattante è stato il firmacopie, vedere tante persone che mi chiedevano foto e che hanno voluto comprare il mio libro. Un’emozione da brividi per la quale devo ringraziare la mia editrice, senza la quale niente di tutto ciò sarebbe stato possibile.

Edith Maria Frattesi è autrice di sei romanzi. Per Another Coffee Stories ha pubblicato Tutto quello che resta (2021), Due anime (2022), L’inesorabile caducità dei fiori (2022), Serena è la notte (2023). In uscita nel 2024 Il gusto dolce delle fragole.

A cura di Angela Anconetani Lioveri