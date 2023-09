Sorpreso con la droga al parco Orti Pace: è irregolare, denunciato - Password Magazine

JESI – Nel pomeriggio di ieri, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato PS di Jesi, al comando del Dirigente Vice Questore Paolo Arena, ha svolto mun servizio antidroga nelle vie più sensibili e a rischio del territorio jesino.

In particolare, presso il parco degli Orti Pace in via Setificio, gli agenti hanno fermato un cittadino di nazionalità tunisina di 32 anni senza fissa dimora.

L’uomo, intento a fumare, alla vista dei poliziotti ha estratto dalla tasca qualcosa lanciandola tra gli arbusti circostanti. Considerato l’atteggiamento sospetto e la diffidenza ai controlli di polizia, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione personale recuperando l’involucro gettato nei campi. Dal controllo, è emerso che si trattava di stupefacente e di un involucro in plastica contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 11 grammi.

L’uomo, condotto in Commissariato, è stato segnalato all’autorità amministrativa per uso personale di stupefacente . Dagli accertamenti nel sistema d’indagine, però, non è risultato in regola con le norme che disciplinano l’ingresso degli immigrati, per cui l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, per il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato e posto all’attenzione dell’ufficio immigrazione della Questura per la trattazione della sua posizione.

L’operazione condotta dal Commissariato, secondo le direttive del Questore di Ancona, rientra nell’ambito di controlli previsti nelle zone più a rischio della città, come i parchi pubblici, affinché non vi prendano piede attività di spaccio di droga e il malaffare.