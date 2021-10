Santa Maria Nuova, restaurata la Croce in ferro | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – Restaurata e riposizionata in un luogo diverso rispetto alla collocazione originaria la Croce in ferro di Santa Maria Nuova. Ne dà notizia il Comune, sui suoi canali istituzionali: la Croce in ferro, è stata costruita nel dopoguerra con materiali bellici ed è stata donata al Comune dalla famiglia Castellani. La targa in marmo posta sul basamento è quella originale della vecchia croce andata distrutta. Il manufatto è stato realizzato da volontari. Prevista una cerimonia di inaugurazione, con benedizione della Croce: l’appuntamento è in via Moreschi sabato 30 ottobre alle ore 11.30: la cittadinanza è invitata a partecipare.