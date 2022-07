Si infuria per il rifiuto di una sigaretta e prende a calci un uomo: arrestato - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Chiede una sigaretta e riceve un no, va su tutte le furie e aggredisce una persona.

Il fatto è accaduto attorno alle ore 21.50 di venerdì, quando un cittadino nigeriano 26enne senza fissa dimora, mentre si trovava in piazza Mazzini, in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato ad infastidire le persone sedute nei pressi di un bar. In particolare, rivolgendosi ad una comitiva di circa 4-5 cittadini rumeni residenti a Falconara, dopo aver ricevuto il rifiuto di una sigaretta, ha reagito in malo modo innescando un’accesa discussione che è culminata nello spintonare e colpire con violenza uno di loro, un operaio 48enne, con un violento calcio alla gamba destra. Immediatamente i connazionali della vittima, intuendo la gravità delle lesioni (il soggetto non riusciva più a rialzarsi), hanno subito richiesto sul posto l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno provveduto a bloccare il soggetto ancora in stato di forte agitazione. Alla vittima, trasportata presso il Pronto soccorso di torrette, è stata diagnostica una frattura della tibia e del perone della gamba destra, con prognosi superiore ai quaranta giorni. Al termine degli accertamenti il nigeriano è stato dunque arrestato per lesioni personali gravi ed ubriachezza molesta, e per questo trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza in attesa del rito di convalida fissato per ieri mattina al Tribunale di Ancona. A carico dell’arrestato è stato anche proposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio del Comune di Falconara, nell’attesa che siano rivalutati i suoi requisiti per continuare a permanere sul territorio nazionale. L’arresto è stato convalidato con divieto di dimora nel comune di Falconara Marittima emesso dal giudice.