Spiaggia, completati gli interventi sistemazione a Rocca Mare e litorale sud | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – E’ stato definitivamente completato l’intervento di pulizia e livellamento della spiaggia lungo l’arenile di Rocca Mare, dove le mareggiate avevano creato grossi avvallamenti e depositato un grande quantitativo di materiale proveniente dal fiume Esino. Anche lungo il litorale attrezzato della zona sud si sono conclusi i lavori di sistemazione, partiti nei primi giorni di maggio con la tinteggiatura dei sottopassi e proseguiti con la sistemazione dei bagni pubblici e la messa in funzione delle docce. Sono stati anche igienizzati i due ascensori per il mare, quello di via Mameli in centro città e quello di via Palombina Vecchia, che resteranno attivi fino a settembre.

Nei prossimi giorni sarà invece affrontata la questione delle aree della spiaggia accessibili ai cani: l’amministrazione comunale ha individuato due tratti, uno a Rocca Mare (dove in via sperimentale era stato già allestito nel 2021 uno spazio per gli amici a quattro zampe) e l’altro davanti alla stazione ferroviaria, che saranno indicati nella prossima commissione urbanistica. Saranno proposti anche percorsi di accesso alle aree in questione.

Dopo la discussione in commissione la Giunta delibererà sulle regole di accesso e permanenza e si potrà procedere all’allestimento delle aree cani, con l’installazione di recinzioni, punti acqua e cestini per i rifiuti.

«E’ una possibilità che l’amministrazione comunale intende offrire ai conduttori degli animali d’affezione e un segno di civiltà che distingue il litorale di Falconara, tra le poche località della provincia che mettono a disposizione questo servizio – dice l’assessore all’Urbanistica Clemente Rossi –. Sulla base dell’esperimento dell’anno scorso a Rocca Mare abbiamo potuto constatare che i conduttori hanno utilizzato l’area nel pieno rispetto delle regole e degli altri frequentatori della spiaggia. Confidiamo che tale atteggiamento caratterizzerà anche per questa estate i frequentatori delle due zone dedicate agli animali».