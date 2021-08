Stelle cadenti, c'è ancora tempo per vederle | Password Magazine

In molti hanno trascorso la notte di San Lorenzo con gli occhi puntati al cielo, in attesa di vedere le stelle cadenti. Qualcuno però sarà rimasto deluso e sarà tornato a casa senza ‘aver espresso alcun desiderio’. Il 10 agosto è il giorno canonico, come vuole la tradizione che associa le stelle alle lacrime del santo. In realtà sono meteore e si possono vedere benissimo anche nelle sere successive. Il picco delle Perseidi nel 2021 è nelle notti fra 11 e 13 agosto, secondo la guida all’osservazione fatta dal Virtual Telescope. Al massimo si possono osservare mediamente fino a 100 meteore per ora, a patto di osservare nella seconda parte della notte.

Le stelle cadenti un tempo erano considerate le lacrime di San Lorenzo. La scienza, come è noto, ha spiegato che è uno sciame meteoritico, ma il fascino delle stelle cadenti, occasione per esprimere un desiderio, resta immutato.