Terzo settore protagonista, in oltre 150 al webinar dell'Asp | Password Magazine

JESI – In oltre 150 hanno partecipato al webinar “Le parole del Codice del Terzo Settore: co-programmazione, co-progettazione, convenzione” organizzato dall’Asp Ambito 9.

L’appuntamento, dai contenuti formativi e informativi, ha evidenziato il ruolo sempre più importante svolto dal Terzo Settore nel rispondere ai tanti bisogni espressi dai singoli e dalle comunità, ruolo che, grazie agli strumenti operativi indicati dal Codice del Terzo Settore, viene riconosciuto e legittimato, anche e soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione.

Il webinar è stata l’occasione per presentare il regolamento sui rapporti di collaborazione tra l’Asp Ambito 9 e gli Enti del Terzo Settore. L’Asp, proprio seguendo questo indirizzo, nei mesi scorsi ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di Enti del Terzo Settore con i quali attivare rapporti di partenariato, mediante la co-progettazione degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio per la presentazione di progetti secondo l’approccio dell’housing-first, rivolto a persone senza fissa dimora.

Sono stati individuati due soggetti – Mosaico Cooperativa Sociale ETS e Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina “Padre Oscar”, in composizione plurisoggettiva (Odòs e Orto del Sorriso) – con i quali è stato avviato il percorso di co-progettazione.

Con tale iniziativa l’Asp ha, quindi, rafforzato il percorso virtuoso di coinvolgimento delle risorse e delle competenze espresse dagli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio.