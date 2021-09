Roberto Mancini: «Ho sempre amato Jesi, dove nasci resta nel cuore». | Password Magazine

JESI – «Ho sempre amato Jesi, la terra dove nasci ce l’hai sempre nel cuore». É un amore sicuramente ricambiato quello di Roberto Mancini per la sua città: in tanti hanno partecipato ieri al Mancini Day, evento che ha registrato oltre 25 mila accessi allo streaming che hanno mandato a volte in tilt la rete civica comunale.

Una serata fantastica, quella di ieri, per la festa in onore di Roberto Mancini al Palazzetto dello Sport, splendidamente condotta da Marino Bartoletti e con la magia della musica eseguita dalla Time Machine Ensemble.

In 1300 al PalaTriccoli, il numero massimo di presenze consentito dalle normative covid.

L’intervista di Bartoletti ha riportato alla luce il passato del Mister e il legame con la sua città: «Ho avuto la fortuna di nascere al Prato, vicino alla parrocchia di San Sebastiano, con Don Roberto – fa sapere -. La parrocchia aveva una polisportiva, per noi i giovani è stata una fortuna perché ci consentiva di crescere bene». Una carriera conosciuta quella del Ct della nazionale: la maglia dell’Aurora a Jesi, poi il debutto a Bologna il 13 settembre del 1981. Quel treno che impiegava ore a raggiungere il capoluogo emiliano: neanche 14 anni compiuti, la famiglia lontana. «Dove si trova la forza, a quell’età?» chiede Bartoletti al Mister. Poi la Sampdoria, l’Amicizia con Gianluca Vialli. La Lazio. Fino a fare un salto in avanti nel tempo e arrivare agli Europei in qualità di Ct. E a quella coppa che ha brillato durante la serata sul palcoscenico.

«La cosa bella degli Europei – ha detto Mancini – è stato vedere tutti i tifosi gioire insieme. In quei 50 giorni, intensi e sofferti, abbiamo sentito l’affetto della gente sin dal primo giorno».

A conclusione della serata, il Comune di Jesi ha conferito a Roberto Mancini l’onorificenza di Ambasciatore di Jesi.