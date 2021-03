Tragedia a Senigallia, padre spara al figlio in casa | Password Magazine

SENIGALLIA – Tragedia a Senigallia, muore un giovane vittima di una sparatoria in casa. L’omicidio si è consumato questo pomeriggio, intorno alle 17.30, a Roncitelli di Senigallia, all’interno di una villetta. Da prime notizie, a premere il grilletto sarebbe stato un uomo che ha ucciso il figlio 27enne.

Inutile l’arrivo dei soccorsi, con l’eliambulanza rientrata vuota dopo il constatato decesso.

Sul posto sono in corso di rilievi di carabinieri e polizia. Il presunto omicida è stato già arrestato.

Al momento, non sono ancora noti i motivi che hanno spinto il padre a compiere un simile gesto.

Notizia in aggiornamento