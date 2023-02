Uisp Jesi, successo e partecipazione alla Cena al Buio con Cassioli - Password Magazine

JESI – Un vortice di emozioni. Non ci sono altre parole per descrivere gli incontri che nella giornata martedi 7 febbraio il plurimedagliato campione di sci nautico Daniele Cassioli ha tenuto presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Carlo Urbani di Moie, prima con gli studenti della scuola ospitante l’evento poi con quelli dell’Istituto Beniamino Gigli di Monte Roberto, giunti a Moie proprio per ascoltare il racconto dello sciatore nautico.

Questo evento è stato organizzato in collaborazione tra la Uisp di Jesi e il Lions Club, in un ottica di collaborazione per la sensibilizzazione verso lo sport e il suo grande contributo inclusivo.

Cassioli è cieco dalla nascita e nel suo racconto, intervistato dal dirigente del comitato territoriale Uisp Jesi Pietro Carbone, ha narrato delle difficoltà e delle insicurezze generate in adolescenza dalla sua situazione, non nascondendo di aver sofferto per questa condizione di diversità.

E’ stato poi lo sport, nello specifico lo sci nautico a generare nell’atleta originario del varesotto maggior consapevolezza delle proprie capacità, portandolo ad accettare la sua disabilità a tal punto da considerarla quasi come un elemento da cui ormai non si immaginerebbe senza.

Un racconto toccante si, ma mai caduto nella retorica; con ironia e semplicità Cassioli è riuscito a parlare di tematiche molto sensibili senza mai essere banale e catturando pienamente l’interesse dei ragazzi.

Lui si racconta descrivendo la vita di una persona assolutamente normale, che grazie allo sport ha saputo indirizzare il suo cammino verso un binario ricco di soddisfazioni e soprattutto che nello sport ha trovato il mezzo per esprimere al massimo se stesso, al di là della cecità.

Molto coinvolti dall’incontro, i ragazzi rimasti molto incuriositi dalla storia di Cassioli, hanno posto molte domande al campione, sia personali che dal punto di vista sportivo trovando sempre risposte sincere e amicali.

Successo e grande partecipazione anche per la Cena al Buio di cui sempre Cassioli è stato special guest, organizzata sempre nell’ambito della collaborazione tra Uisp e Lions, alla Taverna degli archi a Belvedere Ostrense.

Un menù molto ricco formato da gustosi piatti, preparati dallo chef Antonio, anche lui non vedente, che i commensali erano chiamati ad indovinare dopo averli gustati da bendati.

Un esperienza divertente ma anche molto golosa che ha parecchio incuriosito, tanto da aver costretto gli organizzatori a declinare ulteriori prenotazione, avendo raggiunto la capienza massima dei posti.

Significativo era anche lo scopo della Cena: il ricavato sarà infatti devoluto al progetto Balneabile della Uisp, che coinvolge giovani ragazze e ragazzi con disabilità, anche visiva, avvicinandoli allo sport e al movimento che sono importantissimi mezzi per conoscere al meglio se stessi, gli altri e l’ambiente che ci circonda.