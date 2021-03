Valentina Vezzali è il nuovo sottosegretario allo Sport | Password Magazine

JESI – Valentina Vezzali è il nuovo sottosegretario con delega allo Sport nel Governo Draghi.

«Valentina Vezzali, l’atleta donna più vincente nella ultracentenaria storia dello sport italiano, rappresenta una scelta che il CONI applaude: sono le dichiarazioni del Presidente del CONI Giovanni Malagò sulla nomina del nuovo Sottosegretario con delega allo sport»..

«Non possiamo che salutare con soddisfazione la nomina di Valentina Vezzali a sottosegretario con delega allo Sport. Una notizia che rende il mondo dello sport e tutte le Marche orgogliose», queste le parole del presidente del CONI Marche, Fabio Luna. «Con Valentina – aggiunge Luna – sono certo lo sport tornerà al centro della discussione e della programmazione politica e Valentina, dall’alto della sua esperienza sportiva sul campo – è l’atleta donna più medagliata della storia – saprà dare una voce autorevole e competente al mondo sportivo e credo anche al nostro territorio. Abbiamo sempre detto che le Marche sono terra di sport, dal movimento di base agli alti livelli, oggi possiamo dire fino ai massimi livelli. A Valentina Vezzali i complimenti del CONI Marche e l’augurio di buon lavoro».

Parole anche dall’assessore regionale allo Sport Giorgia Latini: «La campionessa Valentina Vezzali è il nuovo sottosegretario allo sport. Auspico una collaborazione per il mondo dello sport che in questo momento è in grande sofferenza. Le faccio i miei migliori auguri e spero presto di poterla incontrare!».