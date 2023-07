Verdicchio in festa di Montecarotto, tra vini di eccellenza, arte e musica - Password Magazine

MONTECAROTTO – Torna a Montecarotto il Verdicchio in Festa, dal 6 al 9 luglio, per la trentaquattresima edizione della rassegna dedicata al vino principe dei Castelli di Jesi, tra degustazioni, arte, musica, spettacoli.

Il Verdicchio in festa coinvolge le Associazioni e le imprese di prodotti tipici del territorio in un evento che si svolge nel centro storico di Montecarotto e celebra il vino nel suo connubio con il cibo del territorio, l’arte, la musica.

La manifestazione avrà inizio giovedì 6 luglio presso il Teatro Comunale con un convegno organizzato da CIA Ancona e Lega Coop Marche dal titolo “L’ economia del Verdicchio nelle zone interne” con relatori di rilievo nell’ambito mondo delle imprese, delle associazioni e del mondo accademico.

La festa come sempre offre la degustazione guidata dai sommelier della AIS Marche – Delegazione di Jesi e Castelli in piazza del Teatro, per apprezzare in maniera cosciente e mirata le eccellenze del territorio, ma anche stand enogastronomici delle associazioni culturali e sportive del paese, con un’offerta culinaria variegata e accompagnata sempre da ottimo Verdicchio e vini del territorio.

Tra gli spettacoli, varie proposte artistiche tra cui concerti, dj-set, incontri e laboratori.

Giovedì 6 la rassegna di spettacoli ha inizio con il concerto di canto lirico del Coro Tomassini di Serra de’ Conti, mentre venerdì 8 la piazza ospiterà gli esplosivi Royale con Formaggio, con le musiche dei film di Quentin Tarantino. Sabato 9 un’esplosione di energia e ilarità con lo spettacolo di Adalgisa Palpacelli, con i suoi personaggi esilaranti, mentre la domenica 10, come da tradizione, ci sarà il jazz con il Giacomo Rotatori Trio, insieme alla Light Parade con artisti di strada, danza e acrobazie luminose.

Ma Verdicchio in festa è anche arte: oltre alle esposizioni da visitare delle esperienze imperdibili. Sabato 7 si terrà una “Polawalk”, una passeggiata fotografica con Polaroid, seguita dal laboratorio di pittura e decorazione sulle Polaroid stesse, tenuta dall’artista Cesenate Alewino, mentre la domenica 8 si terrà un Workshop di pittura e decorazione di un Leporello, un libriccino di carta, tenuto dalle artiste Chiara Mendicino, Gaia Montagnoli e Ilaria Giancamilli (info e iscrizioni via whatsapp al 3278587252).

Da non perdere anche le esperienze del Verdicchio sul territorio, grazie alla “Ciclopanoramica del Verdicchio” con mountain bike e e-bike sabato 8, e “Motocarotto” domenica 9 (info e iscrizioni via whatsapp al 3278587252).

Questo e molto altro a Montecarotto dal 6 al 9 luglio. Programma e aggiornamenti su facebook e instagram @verdicchioinfesta.