Jesi, assessori e l’Ente Palio San Floriano a Waiblingen - Password Magazine

JESI – Gli assessori ai gemellaggi Luca Brecciaroli e al turismo Alessandro Tesei hanno rappresentato il Comune di Jesi in occasione della festa medievale di Waiblingen che si tiene ogni anno nell’ultimo fine settimana di giugno. Accolti dal nuovo borgomastro Sebastian Wolf, gli assessori hanno avuto modo di conoscere di persona la città tedesca gemellata con Jesi dal 1996 e discutere dei progetti futuri, in particolare le Giornate del Gemellaggio del 2024 che saranno in programma proprio a Waiblingen.

L’accoglienza è stata molto calorosa e si è colta l’occasione per rinsaldare i rapporti e rinnovare le volontà di proseguire un gemellaggio che si dimostra per entrambe le città molto sentito.

Con i due amministratori ha raggiunto la città tedesca anche un nutrito gruppo dell’Ente Palio di San Floriano che ogni anno è presente a questo appuntamento. Protagonisti per questa occasione sono stati gli arcieri, i figuranti e gli armati che hanno partecipato ai vari cortei e si sono poi esibiti al mercato medievale che viene allestito per l’occasione.