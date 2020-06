Virus, zero contagi e zero decessi per la prima volta nelle Marche

ANCONA – «Anche oggi è una giornata importante: per la prima volta zero contagi e zero decessi». A dare la notizia il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, secondo gli ultimi aggiornamenti del Gores. «Insieme veramente ce la stiamo facendo – aggiunge il Governatore – perché non abbiamo abbassato la guardia. Proseguiamo con lo stesso senso di responsabilità che ci ha portato a raggiungere questi risultati, senza dimenticare, neanche per un momento, tutti coloro che purtroppo sono deceduti e le loro famiglie, alle quali va il nostro abbraccio affettuoso».