A Jesi arriva ‘LibrINCittà’, dieci giorni per parole di pace - Password Magazine

JESI – … ‘anche se il lavoro per la pace serpeggia quasi nascosto, privo di successi apparenti e definitivi, nelle vie della storia, esso tuttavia non ha mai cessato di essere un fattore dell’evoluzione umana, un testimonio del dover essere che supera l’essere, perché tale è la natura dell’uomo – se vuole essere degno della sua qualifica di homo sapiens – di superarsi sempre, di formare nuove realtà (…) apportatrici di gioiosa energia di vita, di eliminazione del male e del dolore. Una CIVILTA’ DI PACE in una parola’.

Parole di ieri, mai tanto attuali come in questo momento. Edmondo Marcucci pacifista, jesino d’adozione – ci sono ancora alunni, capelli bianchi e nostalgia del bel tempo che fu, che lo ricordano loro insegnante alle scuole medie 70 anni fa – alla cui memoria sono dedicati i dieci giorni di LibrINCittà PAROLE DI PACE la manifestazione-evento aperta a studenti docenti e cittadinanza all’insegna della lettura, spettacolo, aggiornamento, reading musicali, incontri con l’autore, stand di libri.

Dieci giorni, dal 1 all 11 marzo, da vivere, e condividere, giovani e meno giovani tutti vogliosi di conoscere, in alcune delle sedi più suggestive del centro storico il Museo delle Arti e della Stampa, la Biblioteca Planettiana, il Palazzo dei Convegni, il Teatro Pergolesi (anche la Biblioteca del Liceo Vittorio Emanuele II) nell’ambito di Librinfiera, l’iniziativa promossa tre anni fa dalle scuole secondarie del territorio jesino unite in sinergia per promuovere EVENTI LEGATI AL PIACERE PER LA LETTURA IN TUTTE LE SUE DECLINAZIONI.

Con Parole di Pace la rete delle scuole cittadine contribuisce attivamente alle celebrazioni volute dal Comune per omaggiare la figura di un grande pacifista. Venerdì prossimo 24 febbraio alle 15.30 anteprima di ‘Parole di Pace’ al Palazzo dei Convegni con il seminario di aggiornamento per docenti di scuola secondaria ‘Guerra e Pace nella scrittura delle donne, un percorso nella letteratura italiana del secondo dopoguerra tenuto dalla prof. Paola Rocchi docente al Liceo Socrate di Roma.

Il piacere della lettura solida base di una iniziativa che oltre alle scuole secondarie ha visto in prima linea la Biblioteca Planettiana, la libreria Incontri e Ortolibreria, Atgtp, ACCA Academy . Sostenuta e Patrocinata dal Comune di Jesi, Librincittà 2032 Parole di pace è stata presentata ieri in Comune dall’assessore alla cultura Luca Brecciaroli, dall’assessora alle politiche giovanili Emanuela Marguccio alla presenza delle coordinatrici prof.sse Carla Tiberi ( IIS. Galilei), Margherita Stronati (Vittorio Emanuele II), Maria Cistina Casoni, Chiara Pasquinelli, Stefania Schiavoni (in rappresentanza del gruppo di lavoro ‘Frammenti dal Novecento’).

Tra i temi e gli argomenti trattati nella prima decade di marzo, ‘Fumetti e graphic novel: le tecniche di narrazione’, Canzoni contro la guerra, ‘Ero un bullo’, ‘La scuola può insegnare a essere felici?’, ‘Martin Luther King: a 60 anni dal sogno ’.

Curiosità, Storia, Attualità.

Non ci sarà da annoiarsi, garantito.