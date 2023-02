Presentato il progetto “Prevenzione e Sicurezza” della Protezione Civile: Casteplanio ospiterà la X edizione - Password Magazine

MOIE – Il progetto Prevenzione e Sicurezza torna a casa, dove tutto è cominciato.

La decima edizione del progetto che punta a formare tutti gli studenti su cosa sia il sistema di Protezione civile e su come ci si debba comportare in caso di emergenza è stato ideato e realizzato dal gruppo della Protezione Civile di Castelplanio, guidato dal coordinatore Lorenzo Mazzieri, referente provinciale della Protezione Civile, e dal referente tecnico del progetto l’ingnere Alessio Avaltroni.

A dieci anni di distanza i volontari formatori della Protezione Civile torneranno nelle classi della scuola primaria e secondaria di Castelplanio e, eccezionalmente, per arrivare ad un numero di studenti in linea con le precedenti edizioni, anche alle terze classi della secondaria di primo grado di Moie.

Il progetto che prevederà alcune ore di apprendimento didattico in classe, attraverso un metodo interattivo, che punta a coinvolgere il più possibile ogni ragazzo, si concluderà come di consueto con una grande manifestazione che vedrà la partecipazione di tutte le forze civili e militari con stand adeguatamente predisposti per spiegazioni e dimostrazioni.

«Siamo partiti 10 anni fa da Castelpanio, da lì ci siamo spostati e abbiamo coinvolto più di settemila studenti. Ora torniamo a casa, dove tutto è partito e alla fine del progetto siamo convinti che i ragazzi, come sempre successo, saranno formati ed informati. – spiega Lorenzo Mazzieri durante la presentazione dell’iniziativa ai docenti avvenuta ieri a Moie, all’Auditurium dell’istituto comprensivo scolastico Carlo Urbani – . Durante il nostro percorso non vogliamo creare la falsa ide che in ogni circostanza rispettando le regole ci si salvi, ma abbiamo lo scopo di fornire ai ragazzi le conoscenze per non farsi prendere dal panico e comportarsi nel modo migliore».

Entusiasta del ritorno di Prevenzione e Sicurezza nella sua scuola è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carlo Urbani, Vincenzo Moretti:

«Ben vengano iniziative come queste che facciano accrescere la consapevolezza nei ragazzi. L’emergenza è purtroppo qualcosa che rientra nella nostra quotidianità e dare attenzioni sempre maggiori a questi temi non è mai troppo».

A 20 anni dalla sua scomparsa la giornata conclusiva sarà anche un momento per ricordare il dottor Carlo Urbani, venuto a mancare nel 2003, originario di Castelplanio e dirigente di Medici senza frontiere. Proprio la ONG che si occupa di assistenza sanitaria sarà presente alla manifestazione, spiegando le proprie attività e mantenendo vivo il ricordo di un grande uomo del nostro territorio.