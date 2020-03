Coronavirus, anche il parrucchiere a casa gratis: iniziativa di Andrea Merli

JESI – Dopo l’iniziativa della Coal di Piazza Vesalio (ARTICOLO) che permette di ricevere la spesa a casa, evitando così i contatti e di conseguenza i possibili contagi soprattutto per le persone più fragili, ne arriva una analoga ma da un settore completamente diverso.

Il salone Andrea Merli Parrucchieri, non nuovo ad iniziative originali come la Jesi Hair Fashion Night estiva (sfilata di acconciature nel giardini privato di Corte Bettini) o la natalizia Jesi Hair Fashion Art (dove artisti dipingevano opere davanti a clienti che curavano la loro acconciatura) proporrà da martedì 10 marzo la Jesi Smart Haircut.

L’iniziativa, sostanzialmente, si traduce in un parrucchiere a domicilio dove si pagherà il taglio mentre il servizio risulterà gratuito. Lo staff di Andrea Merli sarà disponibile dal martedì al giovedì, fin quando l’emergenza coronavirus non volgerà al termine, a venire direttamente a casa vostra per un taglio di capelli o sistemare la vostra acconciatura.

“Il coronavirus sta cambiando le abitudini di alcune persone e sappiamo che possono esserci soggetti più a rischio di altri” – così il titolare Andrea sulla pagina facebook del salone – ” In uno spirito di collaborazione a beneficio della comunità, lo staff di Andrea Merli ha pensato di attivare, fin quando il periodo di attenzione durerà, questo servizio. Da martedì a giovedì ci rendiamo disponibili a portare la nostra professionalità nelle vostre case”