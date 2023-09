A passeggio per Monsano rievoncando le atmosfere e la storia del paese - Password Magazine

MONSANO – Il 1° ottobre 2023 l’Amministrazione comunale di Monsano, in collaborazione con l’associazione culturale Collegamenti, organizzerà un trekking urbano interattivo con narrazione in cuffia che permetterà ai monsanesi e ai visitatori del paese di passeggiare per le vie del borgo storico ascoltando la musica, i suoni evocativi e i racconti che ricostruiscono la storia e le tradizioni della comunità.

L’evento, dal titolo Play[project] è frutto di un progetto multidisciplinare ideato dal “Collettivo Collegamenti” per valorizzare i luoghi attraverso i linguaggi artistici.

L’iniziativa si svolgerà partendo da piazza Matteotti e sarà divisa in due sessioni: la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17 alle 19 e sarà allietata da aperitivi offerti dall’amministrazione comunale.

Il progetto

Per il comune di Monsano, un team creativo ha studiato gli spazi per creare contenuti audio (suoni, storie e musiche) fruibili dal pubblico con cuffie wireless: una playlist per immergersi in atmosfere, comporre tasselli di vissuto, dialogare con la percezione visiva e rivivere gli spazi urbani e il patrimonio storico, religioso e naturalistico di Monsano.

Il trekking urbano interattivo prevede le seguenti tappe: Centro storico, Chiesa degli Aroli; Santuario di Santa Maria fuori Monsano.

Il percorso verrà svolto con delle cuffie wireless che condurranno alla scoperta di storie, leggende e tradizioni di Monsano attraverso una drammaturgia narrativa e sonora site-specific.

Al termine della passeggiata, è previsto un aperitivo offerto dall’amministrazione comunale accompagnato dalla presentazione del libro Paole Camminate [Monsano], pubblicato da Ibride Edizioni con l’autrice, Francesca Berardi.

Play[monsano] è un progetto finanziato dal Comune di Monsano e la partecipazione è gratuita. La prenotazione ai trekking del mattino e del pomeriggio è obbligatoria e i posti sono limitati. Per prenotazioni si può chiamare il numero 3479237933 o prenotarsi attraverso le relative pagine Instagram e Facebook del Collettivo Collegamenti – Play project.

Il team creativo di Play Project ha visto impegnati: Francesca Berardi per i testi e l’interpretazione, Filippo Mantoni per l’interpretazione, Massimiliano Camillucci per il progetto audio, Simone Bellezze e Paolo F. Bragaglia per le musiche, Giacomo Gech Giovannetti per l’artwork; Walter Ferro, Massimo Renzi, Giorgio Bianchi per il progetto fotografico; Nathalie Cariolle e Jessica Sula per la traduzione e l’interpretazione in altre lingue; Ibride Edizioni per la pubblicazione dei testi.